«Нафтогаз» сообщил о повреждении объекта газодобычи в Харьковской области

На месте работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и другие аварийные бригады. Специалисты занимаются ликвидацией последствий и обеспечением безопасности в районе объекта. Кроме того, на сайте компании размещена фотография крупного пожара, возникшего на территории объекта. Информация о пострадавших на данный момент не приводится.