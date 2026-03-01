«Нафтогаз» сообщил о повреждении объекта газодобычи в Харьковской области

В Харьковской области на востоке Украины серьезные повреждения получил объект газодобывающей инфраструктуры. В результате инцидента произошла разгерметизация. Об этом сообщили в компании «Нафтогаз».
Согласно опубликованной на официальном сайте компании информации, оборудование объекта было значительно повреждено в ночь на субботу, 1 марта. Причины происшествия и масштабы ущерба уточняются.
На месте работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и другие аварийные бригады. Специалисты занимаются ликвидацией последствий и обеспечением безопасности в районе объекта. Кроме того, на сайте компании размещена фотография крупного пожара, возникшего на территории объекта. Информация о пострадавших на данный момент не приводится.
Напомним, месяц назад, в конце января, «Нафтогаз» сообщил, что на западе Украины поврежден критический энергетический объект. Из-за этого на объекте остановили все работы. Уточнялось, что на поврежденном объекте произошел пожар.