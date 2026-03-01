Ричмонд
Число погибших при атаке на начальную школу в Иране возросло до 148

Количество погибших учениц при атаке на начальную школу для девочек в иранском городе Минаб возросло до 148.

Источник: Аргументы и факты

В иранском городе Минаб число жертв атаки на начальную школу для девочек увеличилось до 148 человек, из них 95 получили ранения. Об этом проинформировало агентство Tasnim, ссылаясь на данные городского прокурора.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что более 100 детей стали жертвами удара США и Израиля по школе, и количество жертв среди мирного населения продолжает расти.

