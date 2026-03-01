Число погибших при атаке на начальную школу в Иране возросло до 148

В иранском городе Минаб число жертв атаки на начальную школу для девочек увеличилось до 148 человек, из них 95 получили ранения. Об этом проинформировало агентство Tasnim, ссылаясь на данные городского прокурора.
