Волонтер погибла в результате удара ВСУ по машине в Запорожской области

Украинская армия нанесла удар по автомобилю волонтеров из Ростова-на-Дону в Запорожской области — одна женщина погибла. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Трагедия произошла на дороге Васильевка — Бердянск в районе Черниговского муниципального округа. ВСУ целенаправленно атаковали машину беспилотником.
— В результате террористической атаки погибла женщина 1975 года рождения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — она скончалась на месте, — добавил губернатор в Telegram-канале.
В автомобиле находилась еще одна женщина — она получила тяжелые ранения. Ее госпитализировали в Токмакскую центральную районную больницу.
20 февраля мужчина также погиб при атаке украинских БПЛА на Севастополь. 30-летний житель города получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения обломков сбитого дрона.