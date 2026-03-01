Ричмонд
Волонтер погибла в результате удара ВСУ по машине в Запорожской области

Украинская армия нанесла удар по автомобилю волонтеров из Ростова-на-Дону в Запорожской области — одна женщина погибла. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Украинская армия нанесла удар по автомобилю волонтеров из Ростова-на-Дону в Запорожской области — одна женщина погибла. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Трагедия произошла на дороге Васильевка — Бердянск в районе Черниговского муниципального округа. ВСУ целенаправленно атаковали машину беспилотником.

— В результате террористической атаки погибла женщина 1975 года рождения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — она скончалась на месте, — добавил губернатор в Telegram-канале.

В автомобиле находилась еще одна женщина — она получила тяжелые ранения. Ее госпитализировали в Токмакскую центральную районную больницу.

20 февраля мужчина также погиб при атаке украинских БПЛА на Севастополь. 30-летний житель города получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения обломков сбитого дрона.

