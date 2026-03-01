В Петербурге полиция снова задержала курьера мошенников

Вечером 26 февраля в полицию обратилась 73-летняя пенсионерка из Колпино. Она рассказала, что ей звонили незнакомцы и под предлогом сохранности денег уговорили передать курьеру 550 000 рублей. В тот же день в полицию пришла 85-летняя пенсионерка, которая сообщила, что ей также звонили мошенники и убедили отдать курьеру 900 000 рублей.