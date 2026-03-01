В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб человек. ЧП произошло в хуторе Ракитный Зерноградского района. Огонь охватил частный дом по улице Заречной.
К моменту прибытия первых расчётов пожарно-спасательных подразделений пламя распространилось на площади около 70 квадратных метров.
«Спасателям удалось оперативно локализовать очаг. Открытое горение было ликвидировано уже к 20:45, а окончательно пожар потушен в 21:20», — сообщили в ведомстве.
К сожалению, в результате происшествия погиб один человек. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
На тушение огня привлекалось 13 специалистов и 4 единицы спецтехники, из которых от МЧС России работали 7 человек и 2 автомобиля.