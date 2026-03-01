Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб человек

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Источник: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб человек. ЧП произошло в хуторе Ракитный Зерноградского района. Огонь охватил частный дом по улице Заречной.

К моменту прибытия первых расчётов пожарно-спасательных подразделений пламя распространилось на площади около 70 квадратных метров.

«Спасателям удалось оперативно локализовать очаг. Открытое горение было ликвидировано уже к 20:45, а окончательно пожар потушен в 21:20», — сообщили в ведомстве.

К сожалению, в результате происшествия погиб один человек. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

На тушение огня привлекалось 13 специалистов и 4 единицы спецтехники, из которых от МЧС России работали 7 человек и 2 автомобиля.