В Цимлянском районе возбудили дело о незаконной рубке деревьев

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нарушителя. Выяснилось, что он без разрешительных документов спилил две акации на территории лесного фонда Рябичевского лесничества. Материальный ущерб Министерству природных ресурсов и экологии региона превысил 66 тыс. руб.