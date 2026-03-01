В Цимлянском районе возбудили дело о незаконной рубке деревьев

По информации ведомства, сотрудник Министерства природных ресурсов обратился в дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Волгодонское» с заявлением о самовольной вырубке деревьев.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нарушителя. Выяснилось, что он без разрешительных документов спилил две акации на территории лесного фонда Рябичевского лесничества. Материальный ущерб Министерству природных ресурсов и экологии региона превысил 66 тыс. руб.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.