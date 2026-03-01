Ричмонд
Таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» отменила рейсы из Душанбе в Дубай

ДУШАНБЕ, 1 мар — РИА Новости. Таджикский авиаперевозчик «Сомон Эйр» отменил прямые рейсы по маршруту Душанбе-Дубай-Душанбе, которые выполнялись три раза в неделю, сообщил РИА Новости гендиректор авиакомпании Абдулкосим Валиев.

Источник: © РИА Новости

«В связи с ситуаций, сложившейся в Иране, и авиаударами по аэропорту Дубая были вынуждены были отменить рейс Душанбе-Дубай-Душанбе, который выполнялся по вторникам, четвергам и субботам», — сказал он.

По словам Валиева, рейс Душанбе-Джидда-Душанбе не отменен, наоборот, в связи с массовым малым хаджем (умра) он будет до праздника Курбан-Байрам (конец мая) выполняться ежедневно.

«В связи с опасностью ракетного обстрела в регионе Персидского залива мы вынуждены изменить маршрут полета на Джидду, теперь он летит через Узбекистан, Туркмению, Грузию и Турцию, что удлинило время полета на четыре часа», — сказал он.

Накануне «Сомон Эйр» отменил рейсы в Тегеран, также отменены полеты по маршруту Мешхед-Душанбе-Мешхед, которые выполняла иранская авиакомпания Varesh Airline.