Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приезжий из Дагестана напал на участкового в Петербурге

Мужчину задержали сотрудники полиции.

Источник: Комсомольская правда

Буйный житель Дагестана напал на сотрудника полиции в Петербурге. Как сообщает телеграм-канал «Дорожные инспектор», инцидент произошел в субботу 28 февраля на улице Уточкина в Приморском районе.

— Уроженец Дагестана напал на участкового и нанес несколько ударов, — сообщил источник.

Отмечается, что после нападения сотрудник полиции вызвал подкрепление. На место прибыли представители различных служб: автоинспекции, патрульно-постовой, а так же уголовного розыска.

— Неадеквата удалось задержать. Злодей еще и сопротивлялся активно, — отметил источник.

Задержанным оказался 46-летний мужчина. Он приехал в Северную столицу из Дагестана. Его доставили в отдел полиции Приморского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).