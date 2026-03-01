Приезжий из Дагестана напал на участкового в Петербурге

Задержанным оказался 46-летний мужчина. Он приехал в Северную столицу из Дагестана. Его доставили в отдел полиции Приморского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).