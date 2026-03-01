Приезжий из Дагестана напал на участкового в Петербурге

Буйный житель Дагестана напал на сотрудника полиции в Петербурге. Как сообщает телеграм-канал «Дорожные инспектор», инцидент произошел в субботу 28 февраля на улице Уточкина в Приморском районе.
— Уроженец Дагестана напал на участкового и нанес несколько ударов, — сообщил источник.
Отмечается, что после нападения сотрудник полиции вызвал подкрепление. На место прибыли представители различных служб: автоинспекции, патрульно-постовой, а так же уголовного розыска.
— Неадеквата удалось задержать. Злодей еще и сопротивлялся активно, — отметил источник.
Задержанным оказался 46-летний мужчина. Он приехал в Северную столицу из Дагестана. Его доставили в отдел полиции Приморского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).