В Челябинске у преступной группы изъяли немаркированные алкоголь и табак на 2,5 млн

«С начала 2025 года злоумышленники организовали схему по хранению нелегального товара для получения преступного дохода в особо крупном размере. Продукцию без акцизных марок фигуранты складировали в двух боксах, расположенных на территории гаражно-строительного кооператива в Советском районе», — сообщили в региональном Главке МВД.
Изъято более 1 тыс. бутылок алкогольной продукции и свыше 12 тыс. пачек сигарет без обязательных акцизных марок.
Общая стоимость изъятого составила не менее 2,5 млн рублей.
Пресекли деятельность преступной группы под руководством женщины 1971 года рождения оперативники отдела по борьбе с преступлениями на потребительском рынке УЭБиПК областного полицейского Главка.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ.