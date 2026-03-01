В Челябинске у преступной группы изъяли немаркированные алкоголь и табак на 2,5 млн

«С начала 2025 года злоумышленники организовали схему по хранению нелегального товара для получения преступного дохода в особо крупном размере. Продукцию без акцизных марок фигуранты складировали в двух боксах, расположенных на территории гаражно-строительного кооператива в Советском районе», — сообщили в региональном Главке МВД.