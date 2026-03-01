Ричмонд
Исследование выявило связь между появлением НЛО и подводным рельефом США

Анализ более 80 тысяч наблюдений неопознанных объектов показал, что НЛО чаще появляются вблизи глубоких подводных каньонов у западного побережья США. Исследование предполагает возможную связь между появлением загадочных аппаратов и особенностями рельефа морского дна. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Источник: Life.ru

«Выводы не доказывают, что аппараты выходят из океана, однако географические совпадения заслуживают дальнейшего изучения с помощью подводных радаров и гидролокаторов», — говорится в материале.

Исследование провёл независимый аналитик из Варшавы Антони Вендзиковский, который сопоставил данные Национального центра регистрации НЛО с картами морского дна от NOAA. Наибольшая активность зафиксирована в районах Ла-Хойя, каньонов Мугу и Монтерей, где количество наблюдений значительно превышает показатели других прибрежных зон, включая восточное побережье и Мексиканский залив.

Работа исследователя опирается на криптоземную гипотезу, предполагающую, что неизвестный разум может скрываться в глубинах океана. Интерес к этой теории усилился после случая 2004 года, когда пилоты ВМС США заметили объекты, переходящие из воздуха в воду у берегов Южной Калифорнии.

Ранее был уничтожен крупнейший публичный архив рассекреченных документов об НЛО — сайт The Black Vault потерял сотни гигабайтов данных с главного сервера. Инцидент произошёл через день после распоряжения президента США Дональда Трампа о публикации материалов о внеземной жизни.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

