Исследование выявило связь между появлением НЛО и подводным рельефом США

Работа исследователя опирается на криптоземную гипотезу, предполагающую, что неизвестный разум может скрываться в глубинах океана. Интерес к этой теории усилился после случая 2004 года, когда пилоты ВМС США заметили объекты, переходящие из воздуха в воду у берегов Южной Калифорнии.