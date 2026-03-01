Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директора самарского завода приговорили к девяти годам колонии за взятки

В Самаре директор завода давала взятки за незаконные действия по ценообразованию.

Источник: Комсомольская правда

Волжский районный суд Самарской области 25 февраля вынес приговор директору завода «Коммунар». Женщину обвиняли в совершении двух коррупционных преступлений.

«Согласно материалам дела подсудимая осуществила дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий по согласованию ценообразования продукции предприятия», — сообщила пресс-служба Волжского районного суда.

Директора завода приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 11 миллионов рублей. Также ей на семь лет запретили работать в оборонно-промышленном комплексе.

Приговор еще не вступил в законную силу.