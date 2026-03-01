Директора самарского завода приговорили к девяти годам колонии за взятки

Волжский районный суд Самарской области 25 февраля вынес приговор директору завода «Коммунар». Женщину обвиняли в совершении двух коррупционных преступлений.
«Согласно материалам дела подсудимая осуществила дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий по согласованию ценообразования продукции предприятия», — сообщила пресс-служба Волжского районного суда.
Директора завода приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 11 миллионов рублей. Также ей на семь лет запретили работать в оборонно-промышленном комплексе.
Приговор еще не вступил в законную силу.