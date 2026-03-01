Ричмонд
В Татарстане участились случаи повреждения газопроводов из‑за схода снега с крыш

В связи с погодными условиями участились случаи повреждения газопроводов из-за схода снега с крыш как частных, так и многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Казань».

Источник: ИА Татар-информ

Газовики призывают собственников и управляющие компании быть бдительными и вовремя очищать крыши.

Если вы почувствовали запах газа, нужно сразу выйти из помещения и позвонить в аварийную службу по номерам 04, 104 (с мобильного) или 112.