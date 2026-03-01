Под Волгоградом почтальон потеряла 82 тысячи, «инвестируя» в криптовалюту

Жительница Жирновского района Волгоградской области стала очередной жертвой дистанционных мошенников. Сорокалетняя женщина, которая работает почтальоном, потеряла 82 тысячи рублей, поверив в обещания быстрого и легкого заработка на инвестициях в криптовалюту, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
История началась с рекламного объявления в интернете. Женщина увидела предложение инвестировать в криптовалюту и получать солидную прибыль от покупки и продажи цифровых активов. Заинтригованная возможностью увеличить свой доход, она оставила свои контактные данные. Вскоре с ней связался неизвестный, представившийся «ведущим менеджером по инвестициям».
Звонивший подробно расписал все перспективы заработка, убеждая женщину в надежности и безопасности такой схемы. Он обещал высокую прибыль без рисков, что, к сожалению, и стало решающим фактором. Доверившись незнакомцу, женщина в течение месяца переводила деньги со своего банковского счета на те счета, которые ей диктовал «менеджер». В общей сложности она перечислила 82 тысячи рублей.
Как это часто бывает в таких случаях, после получения денег связь с «менеджером» внезапно прервалась. Только тогда женщина осознала, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию.