Под Волгоградом почтальон потеряла 82 тысячи, «инвестируя» в криптовалюту

Звонивший подробно расписал все перспективы заработка, убеждая женщину в надежности и безопасности такой схемы. Он обещал высокую прибыль без рисков, что, к сожалению, и стало решающим фактором. Доверившись незнакомцу, женщина в течение месяца переводила деньги со своего банковского счета на те счета, которые ей диктовал «менеджер». В общей сложности она перечислила 82 тысячи рублей.