Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран нанес удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке, говорится в заявлении армии исламской республики.

8

«Несколько минут назад скоростные самолеты ВВС армии исламской республики Иран в ходе нескольких этапов операции успешно разбомбили базы США в странах Персидского залива и Иракском Курдистане», — говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>.

Ряд иранских СМИ отмечают, что иранские военные самолеты впервые совершили боевые вылеты по американским военным базам в регионе Ближнего Востока.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше