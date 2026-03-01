Сотрудники ГАИ в Челябинской области спасли от мошенников судью Кубка России по биатлону

Судье Кубка России позвонил «сотрудник Пенсионного фонда» и сообщил о взломе личного кабинета на портале Госуслуг. Мужчина продиктовал ему код. Однако сразу после этого он обратился к сотрудникам ГАИ, которые несли службу на соревнованиях. Полицейские отвезли мужчину в МФЦ, где он смог восстановить доступ к учётной записи. Также был заблокирован банковский счёт мужчины.