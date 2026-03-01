Ричмонд
Сотрудники ГАИ в Челябинской области спасли от мошенников судью Кубка России по биатлону

В Златоусте член судейской коллегии финала Кубка России по биатлону едва не стал жертвой телефонных мошенников. Мужчине помогли сотрудники ГАИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Источник: Pchela.News

Судье Кубка России позвонил «сотрудник Пенсионного фонда» и сообщил о взломе личного кабинета на портале Госуслуг. Мужчина продиктовал ему код. Однако сразу после этого он обратился к сотрудникам ГАИ, которые несли службу на соревнованиях. Полицейские отвезли мужчину в МФЦ, где он смог восстановить доступ к учётной записи. Также был заблокирован банковский счёт мужчины.

— На протяжении всего времени нахождения гражданина в МФЦ мошенники не прекращали попытки связаться с ним, требуя выйти из здания и продолжить разговор в уединённом месте, однако благодаря своевременным действиям полицейских довести преступный умысел до конца злоумышленникам не удалось, — рассказали в полиции.

Мужчина поблагодарил сотрудников ГАИ за помощь.