Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IRIB: силы ПВО Ирана сбили американский ударный БПЛА MQ-9 Reaper

ДОХА, 1 марта. /ТАСС/. Силы ПВО Ирана сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Источник: U.S. Air Force

«Бойцы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции поразили и уничтожили высокотехнологичный беспилотник MQ-9 армии террористической Америки с помощью современных систем ПВО, управляемых через интегрированную сеть противовоздушной обороны страны, в южном регионе страны», — говорится в заявлении, которое приводит государственная телекомпания IRIB.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше