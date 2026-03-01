IRIB: силы ПВО Ирана сбили американский ударный БПЛА MQ-9 Reaper

«Бойцы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции поразили и уничтожили высокотехнологичный беспилотник MQ-9 армии террористической Америки с помощью современных систем ПВО, управляемых через интегрированную сеть противовоздушной обороны страны, в южном регионе страны», — говорится в заявлении, которое приводит государственная телекомпания IRIB.
