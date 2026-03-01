Сигареты почти на 8,3 млрд тенге пытались ввезти контрабандой в Казахстан за три года

«Агентством по финансовому мониторингу во взаимодействии с заинтересованными государственными органами в 2025 году изъято 10,3 млн пачек табачных изделий, 10 млн готовой некурительной табачной продукции, 18 тыс. бутылок алкоголя, 611 спиртосодержащей жидкости, ликвидировано 29 заводов по производству алкогольной и два завода по производству табачной продукции. Также приняты меры по пресечению незаконной реализации электронных систем потребления табака, в рамках которых выявлено и изъято почти 1 млн вейпов на Т13 млрд, пресечены крупнейшие каналы поставки. Раскрыта схема поставки некурительных табачных изделий во все регионы страны, организованная пятью жителями Алматы. На арендованных складах хранения обнаружено 500 тыс. вейпов на Т6,4 млрд. Департаментом экономической расследований по Павлодарской области расследуется дело в отношении организованной преступной группы, которая осуществляла незаконный ввоз и реализацию вейпов. Изъято 154 тыс. вейпов на Т2 млрд», — проинформировал Жумангарин.