Сигареты почти на 8,3 млрд тенге пытались ввезти контрабандой в Казахстан за три года

«За период 2023—2025 годы установлены факты контрабанды товаров из третьих стран, материалы по которым переданы в правоохранительные органы для принятия процессуальных мер (в количестве 18 88 811 кг, 54 979 единиц, 1 122 316 блоков сигарет на общую сумму Т8,285 млрд, из стран ЕАЭС 404 156 единиц, 273162 кг на общую сумму Т638,998 млн)», — сообщил Жумангарин, отвечая на запрос депутатов мажилиса.
По его словам, органами государственных доходов за период 2023—2025 года в отношении участников внешнеэкономической деятельности составлено 41 административный материал по статье 158 КоАП с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности и направлены в судебные органы.
«Органами юстиции в 2025 году вынесено 318 актов о назначении проверок (2024 году — 338), по результатам проверок выявлено 293 правонарушения (2024 году — 297). Согласно статье 158 КоАП (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, географического указания и наименования места происхождения товара) было возбуждено 303 дела (2024 год — 283). Справочно: К административной ответственности привлечено 294 лица (2024 году — 267). Сумма штрафов составила Т32 866 529 (2024 год — Т22 138 422). Находятся на рассмотрении в суде 11 дел (2024 год — 12), прекращено — одно. Из незаконного оборота изъято 205 222 единицы контрафактной продукции на общую сумму Т17 441 463 (2024 год — 149 591 939,72)», — уточнил вице-премьер.
Также, по его словам, в правоохранительные органы переданы 14124 кг контрафактных товаров на сумму Т42,72 млн. Он уточнил, что выявлен факт провоза комплектующих к огнестрельному оружию в количестве 68 штук, материалы переданы по компетенции в правоохранительные органы.
«Органами здравоохранения за 2025 год исследовано 34 004 пробы продукции (товаров), из них несоответствующих обязательным требованиям 7624 пробы (22,4%), в том числе пищевой продукции — 22060/2509 (11,4%) и непродовольственных товаров — 11944/5 115 (42,8%)», — проинформировал глава МНЭ.
Как уточнил вице-премьер, несоответствующая продукция по странам составила:
— третьи страны — 70,2%;
— государства-члены ЕАЭС — 23,7%;
— Республики Казахстан — 6,1%.
«Основной объем несоответствующей пищевой продукции приходится на нарушение маркировки — 83,3%, микробиологических показателей — 7,4%, физико-химических показателей — 5,3%, обман потребителя — 3,4%, а также выявлено превышение содержания нитратов — 0,6%. По непродовольственным товарам также наибольший процент приходится на нарушение правил маркировки — 95,86%, несоответствие по токсико-гигиеническим — 1,3%, органолептическим показателям — 1,1%, физико-гигиеническим показателям — 0,3%, физическим факторам — 0,84%, санитарно-химическим — 0,6%», — сообщил вице-премьер — министр нацэкономики.
Он добавил, что принято 1807 мер оперативного реагирования об изъятии с реализации продукции (товаров), снято с реализации более 17,1 тонн на сумму более Т38,6 млн, наложено штрафов на сумму более Т29,9 млн, проведено 936 расследований, 1342 внеплановые проверки, направлено 30 уведомлений производителям стран ЕАЭС в отношении 159 наименований несоответствующей продукции.
«Проведен мониторинг 4927 рекламораспространителей биологически активные добавки (БАД), детского питания и других видов продукции. Выявлено 977 профилей социальных сетей, реализующих БАД к пище без свидетельств о государственной регистрации», — сообщил вице-премьер.
По его словам, компанией Meta* удалено девять профильных страниц из социальной сети Instagram*.
«Органами внутренных дел по результатам проведенной работы в рамках ОПМ “Контрафакт” с 4 по 7 августа 2025 года из незаконного оборота изъято порядка 2 тыс. единиц продукции, запрещенной к свободному обращению, в том числе 1709 контрафактных CD-DVD дисков, 67 средств специальной техники и свыше 300 единиц иной запрещенной продукции», — уточнил глава МНЭ.
Кроме того, добавил он, в ходе мониторинга сети интернет выявлено 205 зарубежных интернет-ресурсов, распространяющих противоправную информацию, по которым приняты меры реагирования путем направления соответствующих материалов в систему «Кибернадзор» министерства культуры и информации для рассмотрения и принятия решений в установленном порядке.
«Агентством по финансовому мониторингу во взаимодействии с заинтересованными государственными органами в 2025 году изъято 10,3 млн пачек табачных изделий, 10 млн готовой некурительной табачной продукции, 18 тыс. бутылок алкоголя, 611 спиртосодержащей жидкости, ликвидировано 29 заводов по производству алкогольной и два завода по производству табачной продукции. Также приняты меры по пресечению незаконной реализации электронных систем потребления табака, в рамках которых выявлено и изъято почти 1 млн вейпов на Т13 млрд, пресечены крупнейшие каналы поставки. Раскрыта схема поставки некурительных табачных изделий во все регионы страны, организованная пятью жителями Алматы. На арендованных складах хранения обнаружено 500 тыс. вейпов на Т6,4 млрд. Департаментом экономической расследований по Павлодарской области расследуется дело в отношении организованной преступной группы, которая осуществляла незаконный ввоз и реализацию вейпов. Изъято 154 тыс. вейпов на Т2 млрд», — проинформировал Жумангарин.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.