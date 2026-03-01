Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отложил избрание меры пресечения мэру Бодайбо по делу о превышении полномочий

IrkutskMedia, 1 марта. Суд отложил рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения мэру города Бодайбо Иркутской области на 72 часа. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Источник: Krasnoyarskmedia

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Приангарья, сторона защиты подала ходатайство для ознакомления с материалами дела и предоставления документов. Судебное заседание состоится 4 марта.

Ранее агентство сообщало, что мэра Бодайбо задержали 27 февраля. Задержанному предъявили обвинение по уголовному делу о крупной коммунальной аварии.

Следствием установлено, что 30 января в Бодайбо в результате остановки работы четырех котельных по причине промерзания водовода без отопления осталось более 140 домов и две школы. С учетом низкой температуры на улице оставление вышеуказанных домов и объектов социальной инфраструктуры для детей без отопления, водоснабжения и водоотведения создало опасность для жизни и здоровья не менее 1321 человека из числа жителей города.

Установлено, что крупная коммунальная авария произошла в результате непринятия должных мер администрацией Бодайбинского городского поселения в части реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства (магистральных водоводов).

Добавим, что уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Сотрудники ведомства контролирует ход и результаты расследования, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

После аварии следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания МУП «Тепловодоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Бодайбинского городского поселения при организации теплоснабжения жителей Бодайбо. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования.