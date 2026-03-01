Благовония стали причиной пожара в комнате общежития в Улан-Удэ

Пожар произошел в одной из комнат общежития по переулку Заводской в городе Улан-Удэ Республики Бурятия. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС.
— До приезда пожарных сосед потушил огонь на 2 квадратах, — говорится в сообщении.
Дознаватели установили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Хозяйка комнаты оставила без присмотра тлеющие благовония.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что неправильная эксплуатация печей привела к гибели двоих человек в Иркутской области. Пожары в жилых домах произошли в ночь на 1 марта в Ангарске и Иркутске.