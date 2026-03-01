В Самарской области иностранец пытался откупиться от полиции

В феврале текущего года в дневное время сотрудники Госавтоинспекции для проверки остановили автомобиль Hyundai Solaris. В ходе административной процедуры полицейские обнаружили, что находящаяся в аренде машина, следовавшая из Тольятти в сторону Димитровграда, оснащена дополнительным оборудованием в нарушение действующих норм и правил эксплуатации транспорта, а именно в багажнике установлен газовый баллон.