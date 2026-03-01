МВД раскрыло схему получения взяток на 80 000 рублей в Беларуси

Министерство внутренних дел раскрыло схему получения взяток на 80 000 рублей в Беларуси.
Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Брестской области пресечена схема системной деловой коррупции.
Удалось установить, что 46-летний руководитель филиала одного из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса Гродненской области получил от представителя коммерческой структуры взятку в особо крупном размере. В МВД уточнили, что деньги были «благодарностью» за организацию закупок кормовых добавок, а также бесперебойную отгрузку мяса свинины.
Во время дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были установлены факты передачи наличных денежных средств представителями этой же коммерческой структуры, но должностным лицам трех сельскохозяйственных организаций Брестской области.
«Общая задокументированная сумма взяток превысила 80 тысяч рублей в эквиваленте», — подчеркнули в ведомстве.
Следователи завели уголовные дела. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы. Милиция устанавливает и другие факты их преступной деятельности.
