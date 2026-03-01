МВД раскрыло схему получения взяток на 80 000 рублей в Беларуси

Удалось установить, что 46-летний руководитель филиала одного из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса Гродненской области получил от представителя коммерческой структуры взятку в особо крупном размере. В МВД уточнили, что деньги были «благодарностью» за организацию закупок кормовых добавок, а также бесперебойную отгрузку мяса свинины.