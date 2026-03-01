Атака на школу в Иране: Закиева выступила с обращением в связи с гибелью детей

Накануне в Иране в результате авиаудара по школе для девочек погибли десятки детей, многие получили ранения.
«Мы вместе с коллегами из правозащитной сферы глубоко потрясены этой трагедией. Школы — это “зоны мира”, а нападение на образовательные учреждения является нарушением международного права. Дети — самая уязвимая группа в любом конфликте. Они не выбирают войны, не принимают политических решений и не несут ответственности за действия взрослых. Однако самые тяжелые последствия ложатся именно на них. Дети не должны страдать и не должны испытывать страх», — отметила уполномоченный.
Кроме того, она обозначила общую задачу мирового сообщества.
«Казахстан всегда выступает за урегулирование разногласий мирным путем — через переговоры, во имя мира, стабильности и безопасности. Мы призываем международное сообщество к диалогу ради защиты детей и их будущего. Наша общая задача — вернуть детям право жить под мирным и чистым небом. Мир — это право каждого ребенка. Выражаем глубокие соболезнования семьям детей, погибших в школе города Минаб», — заявила Динара Закиева.