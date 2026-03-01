Атака на школу в Иране: Закиева выступила с обращением в связи с гибелью детей

«Мы вместе с коллегами из правозащитной сферы глубоко потрясены этой трагедией. Школы — это “зоны мира”, а нападение на образовательные учреждения является нарушением международного права. Дети — самая уязвимая группа в любом конфликте. Они не выбирают войны, не принимают политических решений и не несут ответственности за действия взрослых. Однако самые тяжелые последствия ложатся именно на них. Дети не должны страдать и не должны испытывать страх», — отметила уполномоченный.