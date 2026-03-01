В Сосновом Бору бетонщик зарезал знакомого в пьяной ссоре

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сигнал о происшествии поступил около часа ночи 28 февраля. В квартире дома № 26 по улице Ленинградской обнаружили тело 32-летнего уроженца Омской области с ножевыми ранениями.