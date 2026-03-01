Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе М-5 под Тольятти иномарка протаранила три машины, пострадала женщина

Массовая авария произошла на трассе М-5 в Самарской области 28 февраля.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

28 февраля на трассе М-5 в Самарской области произошла массовая авария. По данным ГУ МВД России по региону, около 15.46 на 993 километре трассы в Ставропольском районе 31-летний водитель Volkswagen Jetta не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль GAC перед собой, которым управлял 50-летний мужчина.

«После этого автомобиль Volkswagen Jetta продолжил движение и столкнулся с автомобилями ГАЗ и Dongfeng с полуприцепом, которые ехали в попутном направлении», — следует из сводки регионального МВД.

В ДТП пострадала 33-летняя пассажирка Volkswagen Jetta, ей назначили амбулаторное лечение.

В этот же день на трассе М-5 образовались многокилометровые пробки из-за непогоды.