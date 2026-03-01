На трассе М-5 под Тольятти иномарка протаранила три машины, пострадала женщина

28 февраля на трассе М-5 в Самарской области произошла массовая авария. По данным ГУ МВД России по региону, около 15.46 на 993 километре трассы в Ставропольском районе 31-летний водитель Volkswagen Jetta не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль GAC перед собой, которым управлял 50-летний мужчина.