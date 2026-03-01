Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана

«Танкер Skylight под флагом Палау подвергся атаке в пяти морских милях к северу от порта Хасаб провинции Мусандам. Все 20 членов экипажа — 15 индийцев и пятеро иранцев — эвакуированы», — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе Центра морской безопасности.
«Четверо членов экипажа получили ранения, им оказывается медицинская помощь», — сообщил центр.
Торговля через Ормузский пролив сейчас невозможна до последующего уведомления, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи.
Ранее иранские военные сообщили, что закрыли Ормузский пролив, а также, по данным СМИ, предупредили суда о небезопасности маршрута из-за ударов Ирана, США и Израиля.