При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека

«Три муниципалитета атакованы беспилотниками ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя. В селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон ударил по машине. Мужчина получил ожоги волосистой части головы, спины, ног и открытую рану кисти. У женщины множественные осколочные ранения и ожог волосистой части головы. Пострадавших бойцы “БАРС-Белгород” вывезли и передали бригаде скорой помощи. Они доставлены в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Замостье дрон атаковал движущийся автомобиль, мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения ног. Его госпитализируют.
«В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке беспилотника на машину мужчина получил слепое непроникающее ранение грудной клетки. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи бригада скорой транспортирует раненого в городскую больницу № 2 города Белгорода», — уточнил глава области.