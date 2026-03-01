Ричмонд
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека

БЕЛГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в трех муниципалитетах Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«Три муниципалитета атакованы беспилотниками ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя. В селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон ударил по машине. Мужчина получил ожоги волосистой части головы, спины, ног и открытую рану кисти. У женщины множественные осколочные ранения и ожог волосистой части головы. Пострадавших бойцы “БАРС-Белгород” вывезли и передали бригаде скорой помощи. Они доставлены в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Замостье дрон атаковал движущийся автомобиль, мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения ног. Его госпитализируют.

«В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке беспилотника на машину мужчина получил слепое непроникающее ранение грудной клетки. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи бригада скорой транспортирует раненого в городскую больницу № 2 города Белгорода», — уточнил глава области.