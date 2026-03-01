В Ленобласти рыбаку помогли добраться до берега

В Ленинградской области, в районе Нижней Шальдихи, рыбак-любитель не смог выбраться на берег.
Сотрудники поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга быстро нашли мужчину и помогли ему добраться до берега. С его здоровьем всё в порядке, медицинская помощь не потребовалась.
МЧС России напоминает: выезд на лёд на снегоходах и другой технике в период нестабильных температур очень опасен. Следите за состоянием техники и ледовой обстановкой, а также обязательно сообщайте близким о своём маршруте. В случае беды звоните 112.