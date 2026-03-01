Суд в Екатеринбурге продлил арест до первого апреля блогерше Улановой

Уголовное дело в отношении Екатерины Улановой было возбуждено в декабре 2023 года — после того, как в эфире телеканала НТВ рассказали о том, как она обманывает покупателей, после чего глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку. В информационном сюжете рассказывалось, что Екатерина Уланова рекламировала вещи премиальных брендов (косметику, электронику) по низким ценам. Покупатели оплачивали покупки, но заказы не получали, деньги при этом не возвращались.