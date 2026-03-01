Новосибирец получил 53 млн рублей по ОСАГО после 146 обращений

Напомним, что в Новосибирской области выросло число преступлений в сфере автострахования. Регион длительное время находится в «красной зоне» по рискам недобросовестных действий с полисами ОСАГО.
В полиции проанализировали реестр, в который вошли 530 человек, получавших выплаты от четырех и более раз. Выяснилось, что значительная часть фамилий в списке — это юристы, которые не имеют отношения к дорожно-транспортным происшествиям.
В прошлом году в суды общей юрисдикции обратились 3,5 тысячи человек с исками о взыскании страхового возмещения по ОСАГО. Сумма заявленных ими требований составила около 1,5 миллиарда рублей.