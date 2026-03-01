Ричмонд
Новосибирец получил 53 млн рублей по ОСАГО после 146 обращений

Новосибирец 146 раз обратился за выплатами по ОСАГО и получил более 53 млн рублей. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков.

Источник: Комсомольская правда

Напомним, что в Новосибирской области выросло число преступлений в сфере автострахования. Регион длительное время находится в «красной зоне» по рискам недобросовестных действий с полисами ОСАГО.

В полиции проанализировали реестр, в который вошли 530 человек, получавших выплаты от четырех и более раз. Выяснилось, что значительная часть фамилий в списке — это юристы, которые не имеют отношения к дорожно-транспортным происшествиям.

В прошлом году в суды общей юрисдикции обратились 3,5 тысячи человек с исками о взыскании страхового возмещения по ОСАГО. Сумма заявленных ими требований составила около 1,5 миллиарда рублей.