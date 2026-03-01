На Дону экспертиза отпечатков пальцев помогла раскрыть 628 дел за 12 месяцев

Здесь пояснили, что в течение 2025 года на экспертный учет поступило 1,7 тыс. преступлений, при расследовании которых были обнаружены и изъяты материальные улики. Чаще всего встречались отпечатки подошв обуви — их нашли в 1,3 тыс. инцидентах. В 381 случае эксперты обнаружили следы, оставленные орудиями взлома. В базы данных внесли 98 портретных изображений лиц, подозреваемых в совершении противоправных деяний. В 139 эпизодах криминалисты зафиксировали и исследовали отпечатки протекторов автомобильных шин.