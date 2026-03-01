Смертельный пожар произошел в Балаклаве

Пожар произошел накануне ночью в квартире на втором этаже в доме по улице Невская, уточнили в ведомстве.
«Прибыв к месту, силы МЧС России установили: происходит пламенное горение на балконе. Проникнув внутрь помещения, обнаружили внутри мужчину 1937 года рождения без признаков жизни. К сожалению, медики констатировали его смерть», — говорится в сообщении МЧС.
Пожар площадью два «квадрата» локализовали за 10 минут, в его ликвидации участвовали 22 человека и 9 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают эксперты, добавили в пресс-службе.
Ранее в Джанкое на пожаре в многоквартирном жилом доме также погиб человек. По предварительным данным дознавателей МЧС России, причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети.