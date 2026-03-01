Ричмонд
Смертельный пожар произошел в Балаклаве

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. В Балаклаве произошел пожар в одной из квартир — погиб 89-летний мужчина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Севастополю.

Источник: МЧС Севастополя

Пожар произошел накануне ночью в квартире на втором этаже в доме по улице Невская, уточнили в ведомстве.

«Прибыв к месту, силы МЧС России установили: происходит пламенное горение на балконе. Проникнув внутрь помещения, обнаружили внутри мужчину 1937 года рождения без признаков жизни. К сожалению, медики констатировали его смерть», — говорится в сообщении МЧС.

Пожар площадью два «квадрата» локализовали за 10 минут, в его ликвидации участвовали 22 человека и 9 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают эксперты, добавили в пресс-службе.

Ранее в Джанкое на пожаре в многоквартирном жилом доме также погиб человек. По предварительным данным дознавателей МЧС России, причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети.

