Поиском туристов в Пермском крае займется оперативный штаб

По данным собеседницы агентства, в состав штаба также входят представители других поисковых организаций. Поиски туристов затруднены из-за отсутствия мобильной связи.
«Связь возможна только через таксофон, а также имеется возможность выхода в интернет через спутниковую связь», — рассказали в пресс-службе «Лиза Алерт» РИА Новости.
Группа туристов из пяти человек на снегоходах 20 февраля прибыла из Уфы в пермскую деревню Золотанка и должны была вернуться обратно 24 февраля. Их местонахождение до сих пор не установлено.
«Группы спасателей и волонтеров обследуют лес и дороги в поисках возможного местонахождения людей. При объезде дорог спасатели включают сирену, чтобы помочь туристам сориентироваться. В работе задействованы более 50 человек и 45 единиц техники, в том числе 23 снегохода», — сообщало 28 февраля МЧС России по Пермскому краю.