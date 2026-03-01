Глава СКР взял на контроль дело об отравлении детей в Волгодонске

Инцидент произошел в феврале 2026 года. После употребления пищи в одном из заведений общественного питания у пострадавших выявили признаки кишечной инфекции. Среди отравившихся были дети.
По факту происшествия Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Аслану Хуаде представить отчет о ходе и итогах расследования.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Волгодонский районный суд на 30 суток приостановил работу кафе «Лаваш» в одном из ТРЦ Волгодонска.