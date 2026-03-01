Бахрейн отразил новую волну иранских ракет и БПЛА

8
«Системы ПВО эффективно отразили новую волну иранских баллистических ракет и БПЛА, уничтожив их», — сообщил Национальный центр связи.
По его данным, падение обломков зафиксировано в ряде районов страны, специалисты проверяют, обошлись ли инциденты без жертв.
