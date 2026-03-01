Ричмонд
Бахрейн отразил новую волну иранских ракет и БПЛА

СТАМБУЛ, 1 мар — РИА Новости. Власти Бахрейна сообщили об отражении новой волны баллистических ракет и БПЛА, обломки упали в ряде районов.

8

«Системы ПВО эффективно отразили новую волну иранских баллистических ракет и БПЛА, уничтожив их», — сообщил Национальный центр связи.

По его данным, падение обломков зафиксировано в ряде районов страны, специалисты проверяют, обошлись ли инциденты без жертв.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

