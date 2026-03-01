Ричмонд
В Саках произошла авария на высоковольтной линии

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. В Саках произошло отключение электроэнергии из-за аварии, сообщила глава города Юлия Предыбайло.

Источник: ТГ-канал Сергея Аксенова

«По информации ДС РЭС: отключение электроэнергии на поселке Химзавода. Авария на высоковольтной линии», — проинформировала глава города-курорта.

Аварийной бригадой РЭС проводятся работы, время восстановления ориентировочно до 16.00, сообщила Юлия Предыбайло.

