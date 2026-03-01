В Саках произошла авария на высоковольтной линии

«По информации ДС РЭС: отключение электроэнергии на поселке Химзавода. Авария на высоковольтной линии», — проинформировала глава города-курорта.
Аварийной бригадой РЭС проводятся работы, время восстановления ориентировочно до 16.00, сообщила Юлия Предыбайло.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше