Екатеринбуржец оказался под капельницей после уборки отравленного снега

— Мы запустили волонтерский проект «Бирюзовый патруль», целью которого стала борьба с догхантерами. Наши сторонники устраивают рейды по улицам Екатеринбурга, ищут следы отравы на снегу, подозрительную еду и прочее, — объяснил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Владимир Селезнев. — Так, 26 февраля, к нам обратилась девушка и рассказала, что муж ее знакомой отравился, во время уборки розового снега у себя во дворе.