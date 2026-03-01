Ричмонд
Екатеринбуржец оказался под капельницей после уборки отравленного снега

После уборки снега, отравленного ядом для собак, уралец оказался под капельницей.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге местный житель получил отравление при уборке розового снега во дворе. Предположительно необычный цвет снег получил из-за яда, который мог разлить догхантер.

— Мы запустили волонтерский проект «Бирюзовый патруль», целью которого стала борьба с догхантерами. Наши сторонники устраивают рейды по улицам Екатеринбурга, ищут следы отравы на снегу, подозрительную еду и прочее, — объяснил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Владимир Селезнев. — Так, 26 февраля, к нам обратилась девушка и рассказала, что муж ее знакомой отравился, во время уборки розового снега у себя во дворе.

Чем именно отравился мужчина, пока неизвестно. Сейчас он находится в стационаре больницы под капельницами.

— Врачи говорят, что лежать человек будет долго, но внутреннего кровотечения у него нет, — прокомментировал Владимир Селезнев. — Как мы понимаем, угрозы жизни в данный момент тоже нет, но из-за отравления процесс восстановления затягивается.

Участники волонтерского проекта намерены добиваться привлечения виновника произошедшего к ответственности.