Екатеринбуржец оказался под капельницей после уборки отравленного снега

В Екатеринбурге местный житель получил отравление при уборке розового снега во дворе. Предположительно необычный цвет снег получил из-за яда, который мог разлить догхантер.
— Мы запустили волонтерский проект «Бирюзовый патруль», целью которого стала борьба с догхантерами. Наши сторонники устраивают рейды по улицам Екатеринбурга, ищут следы отравы на снегу, подозрительную еду и прочее, — объяснил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Владимир Селезнев. — Так, 26 февраля, к нам обратилась девушка и рассказала, что муж ее знакомой отравился, во время уборки розового снега у себя во дворе.
Чем именно отравился мужчина, пока неизвестно. Сейчас он находится в стационаре больницы под капельницами.
— Врачи говорят, что лежать человек будет долго, но внутреннего кровотечения у него нет, — прокомментировал Владимир Селезнев. — Как мы понимаем, угрозы жизни в данный момент тоже нет, но из-за отравления процесс восстановления затягивается.
Участники волонтерского проекта намерены добиваться привлечения виновника произошедшего к ответственности.