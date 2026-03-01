Ричмонд
AFP сообщило о взрывах на востоке Эр-Рияда

Корреспонденты AFP и жители Эр-Рияда сообщили о громких взрывах на востоке столицы Саудовской Аравии. Сообщения поступили на второй день ответных ударов Ирана по странам Персидского залива.

8

Жители восточных районов города рассказали о нескольких мощных хлопках и поднимающемся дыме. 28 февраля власти Саудовской Аравии закрыли воздушное пространство для гражданских судов.

Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» в ответ на действия США и Израиля. Удары нанесены по американским базам на Ближнем Востоке и разведывательным центрам США. В свою очередь Соединенные Штаты и Израиль атаковали 20 провинций республики. Погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

