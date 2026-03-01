AFP сообщило о взрывах на востоке Эр-Рияда

8
Жители восточных районов города рассказали о нескольких мощных хлопках и поднимающемся дыме. 28 февраля власти Саудовской Аравии закрыли воздушное пространство для гражданских судов.
Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» в ответ на действия США и Израиля. Удары нанесены по американским базам на Ближнем Востоке и разведывательным центрам США. В свою очередь Соединенные Штаты и Израиль атаковали 20 провинций республики. Погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше