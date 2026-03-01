Ричмонд
В центре Казани из-за схода снега с крыши рухнула новогодняя арка

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Источник: комитет внешнего благоустройства Казани

В Казани на улице Кремлевской из-за схода снега с крыши здания рухнула новогодняя арка. Она была установлена напротив Кремля. Конструкцию уже демонтировали. Остальные арки также уберут в ближайшее время, они не пострадали.

Данные арки начали устанавливать к Новому году еще до начала декабря. Они и иллюминация к ним были приобретены несколько лет назад. Власти города заявили, что менять их не будут, лишь чинить и менять отслужившие свое светящиеся элементы.

Напомним из-за повышения температуры воздуха в Татарстане участились случаи схода снега с крыш многоэтажек и частных домов, они стали повреждать проведенные у фасадов газопроводы.