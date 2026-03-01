Массовая гибель рыбы случилась на водоемах бывших торфоразработок под Жабинкой

Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси вместе с районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды проверили информацию про гибель рыбы на водоемах бывших торфоразработок, расположенных в Озятском сельсовете. Поводом для проверки стали видеозаписи, которые были опубликованы в одной из соцсетей.