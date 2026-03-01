Массовая гибель рыбы случилась на водоемах бывших торфоразработок под Жабинкой

Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси вместе с районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды проверили информацию про гибель рыбы на водоемах бывших торфоразработок, расположенных в Озятском сельсовете. Поводом для проверки стали видеозаписи, которые были опубликованы в одной из соцсетей.
Удалось установить, что массовая гибель рыбы случилась по причине действий недобросовестных рыбаков.
«При кислородном дефиците рыба поднималась к поверхности воды, где ее активно вылавливали сачками. При этом забирали, преимущественно, крупную рыбу, оставляя мелочь с водорослями на льду, что приводило к ее гибели», — сказано в сообщении.
Предполагается, что указанные действия совершались в темное время суток. Так, несколько крупных особей рыбаки забыли на месте, и рыба погибла.
Указанные действия наносят ущерб экосистеме, нарушают природоохранное законодательство. За данные нарушения предусматривается ответственность. Вместе с тем сейчас на открытой воде признаков предзамора не зафиксировано. Рыба не поднимается к поверхности. Это указывает на нормализацию уровня кислорода.
«Однако при резких перепадах температуры сохраняется риск замора», — говорится в сообщении.