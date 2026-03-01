Ричмонд
Ynet: порядка 40 зданий повреждены в центре Израиля при обстреле из Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 марта. /ТАСС/. Около 40 зданий повреждены в результате падения выпущенной из Ирана ракеты в центральной части Израиля. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на данные муниципалитета Тель-Авива-Яффо.

8

28 февраля ракета попала в старое жилое здание, где не было бомбоубежища, указывает портал. После взрыва строение целиком было признано непригодным для проживания. Еще в 29 домах зафиксирован ущерб без существенных структурных повреждений, в 10 зданиях разбиты окна, сообщает Ynet.

