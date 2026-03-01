Бастрыкин поручил возбудить дело против треш-блогерши из Петербурга

По данным 78.ru, две старшие дочери Анастасии К. родились в первом браке с Константином К. После развода женщина 12 лет состояла в отношениях с уроженцем Молдавии Фёдором К., от которого у неё ещё шестеро детей. Сейчас женщина живёт в постоянных судебных тяжбах с бывшими мужьями за недвижимость и алименты. Первый супруг судится за право проживания второй дочери вместе с ним. Девочка находится в угнетённом состоянии и в марте текущего года готова выступить в суде против матери.