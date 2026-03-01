Ричмонд
СМИ сообщили о раненных при стрельбе в Техасе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. По меньшей мере 20 человек пострадали при стрельбе в городе Остин в американском штате Техас, возможны погибшие, подозреваемого ранили, сообщает местное издание American-Statesman со ссылкой на чиновников.

Источник: AP 2024

«По меньшей мере 20 человек получили огнестрельные ранения, возможны погибшие в результате массовой стрельбы рано утром (по местному времени) в воскресенье в центральной части Остина… Полиция Остина подтвердила, что подозреваемого ранил полицейский, а место происшествия больше не представляет непосредственной угрозы для общественности», — говорится в сообщении издания.