Краснодарские дачники пожаловались Бастрыкину на председателя общества, сообщает пресс-служба СК России.
В соцсетях размещено видео, на котором члены расположенного в поселке Березовом НСТ рассказали о мошеннических действиях председателя общества.
Они утверждают, что с 2024 года членские взносы товарищества расходуются неправильно. Так, планировалось провести асфальтирование дорог, установку шлагбаумов и камер видеонаблюдения.
Вместо этого по решению председателя дорога была отсыпана щебнем. В результате в настоящее время дороги находятся в непригодном состоянии. При этом подрядчику. который использовал некачественные материалы, оплата была проведена по завышенным ценам.
В региональном СУ СКР возбуждено уголовное дело. О его предварительных и окончательных результатах доложат Бастрыкину.