Краснодарские дачники пожаловались Бастрыкину на председателя общества

Председатель СК России поручил доложить по уголовному делу о совершении мошеннических действий в отношении членов садового товарищества в пос. Березовом Краснодара.

Краснодарские дачники пожаловались Бастрыкину на председателя общества, сообщает пресс-служба СК России.

В соцсетях размещено видео, на котором члены расположенного в поселке Березовом НСТ рассказали о мошеннических действиях председателя общества.

Они утверждают, что с 2024 года членские взносы товарищества расходуются неправильно. Так, планировалось провести асфальтирование дорог, установку шлагбаумов и камер видеонаблюдения.

Вместо этого по решению председателя дорога была отсыпана щебнем. В результате в настоящее время дороги находятся в непригодном состоянии. При этом подрядчику. который использовал некачественные материалы, оплата была проведена по завышенным ценам.

В региональном СУ СКР возбуждено уголовное дело. О его предварительных и окончательных результатах доложат Бастрыкину.