В Минске десятиклассница получила шесть лет колонии. Подробности сообщает издание sb.by.
В милицию поступила информация из одной из школ Минска. Учителя обратили внимание на ученицу десятого класса, которая демонстрировала одноклассникам дорогой телефон, крупные суммы денег. Школьница утверждала, что деньги она получила за работу.
Начальник Инспекции по делам несовершеннолетних Заводского РУВД Лариса Палачанская уточнила, что на информацию отреагировали оперативно, в школе было проведено профилактическое мероприятие с участием представителей воспитательной колонии:
— Подросткам разъяснили, что уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 14 лет, привели примеры из практики и предупредили о серьезных последствиях легкого заработка.
В числе слушателей оказалась и десятиклассница. Но, несмотря на услышанное, она не сделала должных выводов.
Начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Заводского РУВД Евгений Филон сообщил, что несовершеннолетнюю через некоторое время задержали с поличным. При ней было обнаружено более 30 граммов опасного вещества.
— Школьница осознавала риски, но не отказалась от противоправной деятельности, рассчитывая на быстрый доход, — заявил начальник отделения.
Задержанная сообщила, что хотела выглядеть так же, как и ее сверстники в соцсетях: пользоваться дорогой косметикой, носить брендовые вещи. Евгений Филон отметил: когда школьнице в мессенджере пришло сообщение о легком заработке, то она согласилась.
— В итоге суд приговорил школьницу к шести годам лишения свободы. Теперь вместо выпускного вечера и поступления в вуз ее ожидает отбывание наказания в воспитательной колонии, — подчеркнул начальник отделения.
