В Минске десятиклассница получила шесть лет колонии

Задержанная сообщила, что хотела выглядеть так же, как и ее сверстники в соцсетях: пользоваться дорогой косметикой, носить брендовые вещи. Евгений Филон отметил: когда школьнице в мессенджере пришло сообщение о легком заработке, то она согласилась.