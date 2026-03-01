Полиция Ростовской области с помощью дронов пресекла вывоз отходов. На территории Аксайского района правоохранители организовали мониторинг с использованием БПЛА.
Аэросъёмка позволила оперативно выявить два автомобиля, осуществлявших вывоз бытовых отходов без необходимой сопроводительной документации.
«Водители нарушили установленные правила перевозки грузов», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают материалы и проводят проверку в рамках административного производства.
По итогам расследования будет принято процессуальное решение. В МВД подчеркнули, что практика применения дронов для контроля за соблюдением экологического и транспортного законодательства будет продолжена.