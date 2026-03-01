Ричмонд
Полиция Ростовской области с помощью дронов пресекла вывоз отходов

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Ростовской области с помощью дронов пресекла вывоз отходов. На территории Аксайского района правоохранители организовали мониторинг с использованием БПЛА.

Аэросъёмка позволила оперативно выявить два автомобиля, осуществлявших вывоз бытовых отходов без необходимой сопроводительной документации.

«Водители нарушили установленные правила перевозки грузов», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают материалы и проводят проверку в рамках административного производства.

По итогам расследования будет принято процессуальное решение. В МВД подчеркнули, что практика применения дронов для контроля за соблюдением экологического и транспортного законодательства будет продолжена.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
