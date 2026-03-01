Жительницу Татарстана за убийство мужа приговорили к 6,5 годам колонии

Преступление произошло 3 июня прошлого года. Во время застолья с алкоголем между супругами вспыхнула ссора. Женщина схватилась за нож и ударила 48-летнего мужа в грудь. Его было увезли в больницу на «скорой», но врачи не смогли спасти ему жизнь. От полученного ранения мужчина скончался спустя несколько часов.