Автомобиль с тремя людьми провалился в трещину на Байкале

Мужчины смогли самостоятельно извлечь автомобиль из трещины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Автомобиль провалился в трещину на льду озера Байкал. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Республике Бурятия.

— ЧП произошло днем 1 марта в местности «Сосновка» в Баргузинском районе. В двух-трех километрах от берега в трещину на озере Байкал провалился автомобиль. В салоне находились трое мужчин, — говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда. До прибытия спасателей мужчины смогли самостоятельно извлечь автомобиль из трещины. От дальнейшей помощи они отказались.