Иран запустил новую волну ракет по территории Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в этот же день сообщила, что в результате ударов за одну минуту были убиты 40 иранских командиров. Кроме того, как отмечается, в результате ударов израильской армии якобы была разрушена большая часть системы противовоздушной обороны (ПВО) на западе и в центральной части Ирана.