Иран запустил новую волну ракет по территории Израиля

«Иран выпустил новую волну ракет», — написали в Telegram-канале государственного телевидения, а также прикрепили карту, на которой видно, в каких израильских районах объявлена воздушная тревога.
В частности, сирены звучат в Тель-Авиве и Иерусалиме. Уточняется, что удар нанесен с применением беспилотников, при этом какие конкретно цели будут поражены не сообщается.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в этот же день сообщила, что в результате ударов за одну минуту были убиты 40 иранских командиров. Кроме того, как отмечается, в результате ударов израильской армии якобы была разрушена большая часть системы противовоздушной обороны (ПВО) на западе и в центральной части Ирана.
Газета The Times of Israel, в свою очередь отметила, что израильские ВВС с начала атаки на Иран 28 февраля сбросили более 1,2 тыс. боеприпасов по различным объектам. По данным ЦАХАЛ, удары поразили сотни военных целей Ирана, включая пусковые установки баллистических ракет и системы противовоздушной обороны (ПВО).
Главком армией Исламской Республики Амир Хатами 1 марта заявил, что Иран использовал все виды своих вооруженных сил (ВС) для отражения нападения со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Он также выразил уверенность в полной решимости иранских военнослужащих защищать свою страну и сорвать все планы противника.