Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран запустил новую волну ракет по территории Израиля

Вооруженные силы (ВС) Ирана начали новый ракетный обстрел позиций в Израиле. Об этом 1 марта сообщила гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

8

«Иран выпустил новую волну ракет», — написали в Telegram-канале государственного телевидения, а также прикрепили карту, на которой видно, в каких израильских районах объявлена воздушная тревога.

В частности, сирены звучат в Тель-Авиве и Иерусалиме. Уточняется, что удар нанесен с применением беспилотников, при этом какие конкретно цели будут поражены не сообщается.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в этот же день сообщила, что в результате ударов за одну минуту были убиты 40 иранских командиров. Кроме того, как отмечается, в результате ударов израильской армии якобы была разрушена большая часть системы противовоздушной обороны (ПВО) на западе и в центральной части Ирана.

Газета The Times of Israel, в свою очередь отметила, что израильские ВВС с начала атаки на Иран 28 февраля сбросили более 1,2 тыс. боеприпасов по различным объектам. По данным ЦАХАЛ, удары поразили сотни военных целей Ирана, включая пусковые установки баллистических ракет и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Главком армией Исламской Республики Амир Хатами 1 марта заявил, что Иран использовал все виды своих вооруженных сил (ВС) для отражения нападения со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Он также выразил уверенность в полной решимости иранских военнослужащих защищать свою страну и сорвать все планы противника.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше