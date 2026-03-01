СК проверит безнадзорных собак в Волгоградской области после жалоб

В Волгоградской области назревает серьезная проблема с безнадзорными собаками, которая дошла до главы СК РФ Александра Бастрыкина. Жительница Городище обратилась в информационный центр, чтобы рассказать о бездействии властей в организации отлова агрессивных животных. По ее словам, большое количество бродячих собак уже долгое время обитает в поселке и регулярно нападает на местных жителей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.
Несмотря на многочисленные обращения в компетентные органы, никаких мер по отлову животных так и не приняли. Эта тревожная ситуация уже попала в поле зрения СМИ, но и это не сдвинуло дело с мертвой точки.
Бастрыкин лично вмешался в ситуацию. Он поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело по факту ненадлежащей организации отлова собак. Теперь следователи будут тщательно проверять, почему профильные структуры бездействовали, и почему жители Городища оказались беззащитными перед агрессивными животными.
Ход расследования этого дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.