СК проверит безнадзорных собак в Волгоградской области после жалоб

В Волгоградской области назревает серьезная проблема с безнадзорными собаками, которая дошла до главы СК РФ Александра Бастрыкина. Жительница Городище обратилась в информационный центр, чтобы рассказать о бездействии властей в организации отлова агрессивных животных. По ее словам, большое количество бродячих собак уже долгое время обитает в поселке и регулярно нападает на местных жителей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.