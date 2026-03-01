Ричмонд
В Ормузском проливе начал тонуть танкер, по которому нанесли удар

Видео с горящим судном выложило гостелерадио Ирана, которое написало, что танкер был поражен при попытке пересечь Ормузский пролив, ранее перекрытый властями исламской республики для торговли.

Источник: Reuters

Танкер, по которому был нанесен удар при попытке пересечь Ормузский пролив, тонет. Об этом сообщило гостелерадио Ирана (IRIB).

Reuters писало, что под удар в Ормузском проливе попал танкер под названием Skylight. Судно подверглось атаке у оманского побережья. Танкер шел под флагом Палау.

Судно Skylight, судя по данным Marinetraffic, шло из иракского порта Басры до оманского порта Хасаб.

Al Mayadeen пишет, что десятки грузовых судов стоят в ожидании в водах у побережья Ирана, Ирака, Кувейта и ОАЭ, избегая прохода через Ормузский пролив. При этом не менее 100 нефтяных танкеров находятся вблизи побережья ОАЭ и Султаната Оман за пределами Ормузского пролив.

Ранее иранские власти объявили, что закрыли Ормузский пролив для торговли.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.

