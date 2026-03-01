В Ормузском проливе начал тонуть танкер, по которому нанесли удар

Танкер, по которому был нанесен удар при попытке пересечь Ормузский пролив, тонет. Об этом сообщило гостелерадио Ирана (IRIB).
Reuters писало, что под удар в Ормузском проливе попал танкер под названием Skylight. Судно подверглось атаке у оманского побережья. Танкер шел под флагом Палау.
Судно Skylight, судя по данным Marinetraffic, шло из иракского порта Басры до оманского порта Хасаб.
Al Mayadeen пишет, что десятки грузовых судов стоят в ожидании в водах у побережья Ирана, Ирака, Кувейта и ОАЭ, избегая прохода через Ормузский пролив. При этом не менее 100 нефтяных танкеров находятся вблизи побережья ОАЭ и Султаната Оман за пределами Ормузского пролив.
Ранее иранские власти объявили, что закрыли Ормузский пролив для торговли.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.