В Ормузском проливе начал тонуть танкер, по которому нанесли удар

Al Mayadeen пишет, что десятки грузовых судов стоят в ожидании в водах у побережья Ирана, Ирака, Кувейта и ОАЭ, избегая прохода через Ормузский пролив. При этом не менее 100 нефтяных танкеров находятся вблизи побережья ОАЭ и Султаната Оман за пределами Ормузского пролив.